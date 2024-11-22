Янник Синнер опубликовал пост о выступлении за сборную Италии в Кубке Дэвиса — 2024

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер высказался о выступлении за сборную Италии в Кубке Дэвиса — 2024.

«Мы с командой рады вернуться к игре за Италию. Уже завтра полуфинал», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024 итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины. За выход в финал соревнований сборная Италии сразится с командой Австралии. Этот матч станет повторением финала Кубка Дэвиса — 2023. Тогда итальянцы одержали уверенную победу и завоевали титул. Финальная часть турнира проходит с 19 по 24 ноября.