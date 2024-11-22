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Ник Кирьос предложил введение трёхсетовых матчей на турнирах «Большого шлема»

Ник Кирьос предложил введение трёхсетовых матчей на турнирах «Большого шлема»
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Австралийский теннисист Ник Кирьос предложил изменить формат проведения матчей в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема».

«Думаю, что нужно играть трёхсетовые матчи до четвертьфинала, а затем пятисетовики. Это то, что я бы немедленно изменил на турнирах «Большого шлема». Мы бы увидели, как некоторые парни прорываются в четвертьфинал, но затем, очевидно, лучшие игроки в итоге выигрывали в пятисетовых матчах.

И первая неделя была бы более захватывающей… Сколько раз мы видели, как один из лучших игроков в сетке проигрывал первый сет, и все всё равно думали, что он отыграется и победит?» — приводит слова Кирьоса официальный сайт Australian Open.

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