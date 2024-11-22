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Елена Веснина назвала причины завершения карьеры

Елена Веснина назвала причины завершения карьеры
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя Елена Веснина назвала причины завершения карьеры.

«Могла бы ещё поиграть, но для этого надо было сильно себя мотивировать, а этого уже нет. Выходить же и отбывать номер не для меня. Плюс сменились приоритеты в жизни. Сейчас уже кажется невозможным путешествовать по миру, учитывая график тура. Плюс семья, дети, теннисная академия, с которой связываю своё будущее», — приводит слова Весниной ТАСС.

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Она победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также на Открытом чемпионате Австралии (2016) в миксте.

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