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«Отсутствие такого абсурдно». Кирьос предложил необычное нововведение в теннисе

«Отсутствие такого абсурдно». Кирьос предложил необычное нововведение в теннисе
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Австралийский теннисист Ник Кирьос предложил введение прослушки игроков с помощью микрофонов во время теннисных матчей.

«Я бы также включил микрофоны у игроков. Если вы посмотрите на НБА, там профессионально вставляют микрофон под воротник майки, чтобы он не чувствовался. Отсутствие такого в теннисе для меня абсурдно — почему бы не включить микрофоны у Новака или Алькараса, чтобы слышать, что они говорят?

Некоторые потрясающие спортсмены перед важным розыгрышем очков разговаривают сами с собой. Я и сам иногда так делаю. На основе этого можно было создать такой контент, который бы приклеил теннисных фанатов к своим телефонам», — приводит слова Кирьоса официальный сайт Australian Open.

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