Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Капитан Аргентины — о Синнере: мы столкнулись с одним из лучших лидеров рейтинга в истории

Капитан Аргентины — о Синнере: мы столкнулись с одним из лучших лидеров рейтинга в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист «Ролан Гаррос» — 2004 и капитан сборной Аргентины в Кубке Дэвиса Гильермо Кория назвал первую ракетку мира итальянца Янника Синнера одним из лучших в истории.

«Мы все знали уровень Синнера, в какой форме он находится. Мы столкнулись с одним из лучших лидеров мирового рейтинга в истории. Его уровень нас совсем не удивил», — приводит слова Кории Tennis365.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024 итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины. Синнер принял участие в матчах одиночного и парного разрядов и в обоих одержал победы.

За выход в финал соревнований сборная Италии сразится с командой Австралии. Этот матч станет повторением финала Кубка Дэвиса — 2023. Тогда итальянцы одержали уверенную победу и завоевали титул.

Материалы по теме
Синнера не остановить даже на Кубке Дэвиса! Он принёс Италии 2 очка и вывел её в полуфинал
Синнера не остановить даже на Кубке Дэвиса! Он принёс Италии 2 очка и вывел её в полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android