Капитан Аргентины — о Синнере: мы столкнулись с одним из лучших лидеров рейтинга в истории

Финалист «Ролан Гаррос» — 2004 и капитан сборной Аргентины в Кубке Дэвиса Гильермо Кория назвал первую ракетку мира итальянца Янника Синнера одним из лучших в истории.

«Мы все знали уровень Синнера, в какой форме он находится. Мы столкнулись с одним из лучших лидеров мирового рейтинга в истории. Его уровень нас совсем не удивил», — приводит слова Кории Tennis365.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024 итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины. Синнер принял участие в матчах одиночного и парного разрядов и в обоих одержал победы.

За выход в финал соревнований сборная Италии сразится с командой Австралии. Этот матч станет повторением финала Кубка Дэвиса — 2023. Тогда итальянцы одержали уверенную победу и завоевали титул.