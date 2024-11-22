Анна Калинская опубликовала загадочное послание

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась загадочной цитатой на своей странице в социальных сетях.

«Кто-то всё ещё улыбается, вспоминая момент, проведённый с тобой», — написано на фото, репост которого выполнила Калинская на своей странице в социальных сетях.

Кому именно адресовано послание — неизвестно. Ранее издание Corriere dello Sport сообщило, что Анна Калинская и лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер испытывают кризис в отношениях.

Для Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open, уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и Берлине).