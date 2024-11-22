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Энди Роддик: в Италии Синнер как Тейлор Свифт в США

Энди Роддик: в Италии Синнер как Тейлор Свифт в США
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Бывший теннисист, чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик сравнил популярность лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с американской певицей Тейлор Свифт.

«В Италии он, по сути, как Тейлор Свифт в США. Этим летом я был в отпуске, и все говорили о Синнере, все спрашивали меня о нём. Появление молодого итальянца вызвало большой энтузиазм.

Синнер показался мне сумасшедшим, в самом позитивном смысле этого слова. Он выиграл все сеты [на Итоговом турнире], отдавая максимум три-четыре гейма своим соперникам. То, что он сделал на хардовых кортах в этом году, — абсурд», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

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