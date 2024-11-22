Чесноков: Веснина оставила свой след в истории российского тенниса

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал завершение карьеры 38-летней Еленой Весниной.

«Конечно, я знал об этом решении ещё до объявления. Мы с ней знакомы очень давно, через многое прошли. Она большая молодец, огромная труженица, оставила свой след в истории российского тенниса. Я считаю, что она из тех, на кого нужно равняться детям и ребятам, которые занимаются теннисом. На то, как она относилась к делу, работала над собой и чего добилась», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Веснина — чемпионка Игр 2016 года в парном разряде. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина — победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также на Открытом чемпионате Австралии (2016) в миксте.