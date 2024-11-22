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Моргаду высказался о неоднозначном чествовании Надаля в Малаге

Моргаду высказался о неоднозначном чествовании Надаля в Малаге
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о церемонии завершения карьеры испанского теннисиста Рафаэля Надаля, которая прошла в Малаге 20 ноября.

«Тони Надалю и Карлосу Мойе не понравилось церемония с Надалем в Малаге… Я согласен с ними, прощание в Мадриде было в 10 раз лучше», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Ранее церемонию в Малаге раскритиковали бывший теннисист и тренер Карлос Мойя, а также дядя легендарного испанского теннисиста Тони Надаль. Они остались недовольны уровнем подготовки мероприятия.

Ещё 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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