«Потерялась в бесконечном белом». Бадоса поделилась снимком из снежной Исландии

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась публикацией из снежной Исландии на своей странице в социальных сетях. Спортсменка проводит отпуск с 12-м номером мирового рейтинга греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

«Потерялась в бесконечном белом», — подписала публикацию Бадоса.

«В бесконечном белом? Или самый большой в мире зефир?» — пошутил Циципас в комментариях.

Паула Бадоса досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2. Бадоса сыграла в одиночном разряде против второй ракетки мира Иги Швёнтек и уступила со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.