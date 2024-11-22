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Елена Веснина раскрыла свои планы после завершения карьеры

Елена Веснина раскрыла свои планы после завершения карьеры
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя Елена Веснина рассказала, чем планирует заняться после завершения карьеры.

«Работа на телевидении, комментарии матчей, работа в студии — этим буду заниматься. Я люблю теннис, и он навсегда останется в моей жизни. Начинаю новый этап. Теннис же был главной любовью и никуда не уйдёт. Не исключаю, что могу быть тренером. Мне нравится работать с молодёжью, действующими теннисистами. Если будет время, не исключаю этого», — приводит слова Весниной ТАСС.

Веснина — чемпионка Игр 2016 года в парном разряде. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина — победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также на Открытом чемпионате Австралии (2016) в миксте.

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