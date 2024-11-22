Новак Джокович стал почётным гостем на открытии тренировочного комплекса «ПСЖ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил открытие тренировочного комплекса «ПСЖ».

Теннисист стал почётным гостем мероприятия. Он пообщался с президентом парижского клуба Нассером Аль‑Хелаифи, а также получил именную майку «ПСЖ». Отметим, что стоимость нового тренировочного комплекса достигла € 300 млн.

Ранее Джокович снялся с Итогового чемпионата ATP — 2024 из-за травмы. В последний раз серб выходил на корт на выставочном турнире «Шлем шести королей». Там Новак в полуфинале проиграл будущему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру, а в матче за третье место оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля. После этого Джокович снялся с «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP – 2024.