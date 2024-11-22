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Ван де Зандсхулп вывел Нидерланды вперёд в матче с Германией в 1/2 финала Кубка Дэвиса

Ван де Зандсхулп вывел Нидерланды вперёд в матче с Германией в 1/2 финала Кубка Дэвиса
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Сборная Нидерландов повела со счётом 1:0 в матче с командой Германии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024. В первой встрече 80-й номер рейтинга Ботик ван де Зандсхулп обыграл 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера со счётом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2024, пятница. 19:15 МСК
Даниэль Альтмайер
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 14 3
6 		6 12 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. За это время ван де Зандсхулп выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Альтмайера 16 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором матче одиночного разряда сыграют Таллон Грикспор (40-я ракетка мира) и Ян-Леннард Штруфф (43-й номер рейтинга).

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