Ван де Зандсхулп вывел Нидерланды вперёд в матче с Германией в 1/2 финала Кубка Дэвиса

Сборная Нидерландов повела со счётом 1:0 в матче с командой Германии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024. В первой встрече 80-й номер рейтинга Ботик ван де Зандсхулп обыграл 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера со счётом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. За это время ван де Зандсхулп выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Альтмайера 16 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором матче одиночного разряда сыграют Таллон Грикспор (40-я ракетка мира) и Ян-Леннард Штруфф (43-й номер рейтинга).