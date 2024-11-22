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Тренер Синнера Ваньоцци назвал любимое покрытие Янника

Тренер Синнера Ваньоцци назвал любимое покрытие Янника
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, назвал любимое покрытие своего подопечного.

«Янник очень хорошо играет на хардовых кортах в помещении. Именно такие условия он предпочитает, именно здесь он сильнее всего. Мяч не «движется», нет ветра, нет солнца, мало факторов, к которым приходится приспосабливаться. Хотя в этом году он продемонстрировал, что способен хорошо выступать на всех покрытиях. Если бы ему пришлось выбирать место для игры, я думаю, он бы выбрал корт в помещении», — приводит слова Ваньоцци We love tennis.

На этой неделе Синнер принимает участие в Кубке Дэвиса — 2024.

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