Ван де Зандсхулп: встреча с Надалем была самой сложной в моей жизни
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80-й номер рейтинга голландец Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал своё выступление в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024. Представитель Нидерландов также вспомнил о поединке с Надалем в 1/4 финала турнира.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
22 ноября 2024, пятница. 19:15 МСК
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 14
|3
|
|6 12
|6
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
«Во втором сете я вёл 4:2 при 40-15. Чувствовал, что если бы я сделал двойной брейк, то это был бы гейм, сет и матч. На тай-брейке он [Альтмайер] неплохо справился с некоторыми матч-пойнтами. Во вторник у меня был самый сложный матч в моей жизни, так что всё, что будет дальше, будет немного легче», — приводит слова ван де Зандсхулпа пресс-служба ATP.
Сегодня, 22 ноября, ван де Зандсхулп обыграл 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера со счётом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3. Напомним, голландец стал последним соперником в карьере Надаля.
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