Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы даже дрались». Паолини — о развлечениях итальянок во время Кубка Билли Джин Кинг

«Мы даже дрались». Паолини — о развлечениях итальянок во время Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии

Четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини рассказала, как итальянские теннисистки развлекались во время Кубка Билли Джин Кинг – 2024.

«Это отличный способ закончить год. Ты получаешь много энергии от своих коллег. Мы очень веселились, много улыбались, играли в Uno после ужина. Мы даже дрались», — сказала Паолини на пресс-конференции.

В финале Кубка Билли Джин Кинг – 2024 итальянки со счётом 2:0 обыграли Словакию. Команда завоевала данный трофей впервые с 2013 года.

Согласно показателям итальянского канала SuperTennis TV, показывающего теннис по телевизору бесплатно, за финальным матчем Паолини и Шрамковой следили 1 534 222 человека. Это самый просматриваемый женский матч в истории Италии.

Материалы по теме
«У меня нет слов». Паолини — о победе Италии в Кубке Билли Джин Кинг — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android