«Мы даже дрались». Паолини — о развлечениях итальянок во время Кубка Билли Джин Кинг

Четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини рассказала, как итальянские теннисистки развлекались во время Кубка Билли Джин Кинг – 2024.

«Это отличный способ закончить год. Ты получаешь много энергии от своих коллег. Мы очень веселились, много улыбались, играли в Uno после ужина. Мы даже дрались», — сказала Паолини на пресс-конференции.

В финале Кубка Билли Джин Кинг – 2024 итальянки со счётом 2:0 обыграли Словакию. Команда завоевала данный трофей впервые с 2013 года.

Согласно показателям итальянского канала SuperTennis TV, показывающего теннис по телевизору бесплатно, за финальным матчем Паолини и Шрамковой следили 1 534 222 человека. Это самый просматриваемый женский матч в истории Италии.