Янчук: Веснина вписала своё имя в историю мирового тенниса

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о завершении карьеры 38-летней Еленой Весниной.

«Годы берут своё, но она могла бы ещё играть на высоком уровне в парном разряде. Она вписала своё имя в историю российского и мирового тенниса, всё-таки она выигрывала олимпийское золото и турниры „Большого шлема“. Она честно и добросовестно относилась к теннису, была очень ярким игроком и заработала уважение от соперниц и партнёров по команде. Я думаю, что из тенниса совсем она не уйдёт, возможно, будет кого-то тренировать или станет экспертом», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Веснина — чемпионка Игр 2016 года в парном разряде. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина — победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также на Открытом чемпионате Австралии (2016) в миксте.