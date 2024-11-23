Грикспор одолел Штруффа и вывел Нидерланды в финал Кубка Дэвиса — 2024

40-я ракетка мира голландский теннисист Таллон Грикспор вывел свою сборную в финал Кубка Дэвиса — 2024. В матче 1/2 финала он одержал волевую победу над Ян-Леннардом Штруффом. Встреча завершилась со счётом 7:6, 5:7, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Грикспор выполнил 24 подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Штруффа 13 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Ранее 80-й номер рейтинга Ботик ван де Зандсхулп обыграл 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера со счётом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3. Нидерланды с общим счётом 2:0 оказались сильнее команды Германии.