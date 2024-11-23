Сборная Нидерландов впервые в истории сыграет в финале Кубка Дэвиса

Сборная Нидерландов впервые в истории вышла в финал Кубка Дэвиса. Сегодня, 23 ноября, в 1/2 финала голландские теннисисты в двух матчах обыграли представителей Германии.

Сначала 80-й номер рейтинга Ботик ван де Зандсхулп обыграл 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера со счётом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3. Затем 40-я ракетка мира голландский теннисист Таллон Грикспор одержал волевую победу над Ян-Леннардом Штруффом. Встреча завершилась со счётом 7:6, 5:7, 4:6.

Ранее определилась вторая полуфинальная пара. Во второй встрече 1/2 финала сразятся сборные Италии и Австралии. В стадии четвертьфинала итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины. Мужская сборная Австралии в этой же стадии со счётом 2:1 одолела сборную США.