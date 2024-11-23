Александр Зверев: Алькарас может выиграть более 20 турниров «Большого шлема»

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, сколько турниров «Большого шлема» за карьеру выиграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и представитель Испании Карлос Алькарас.

«Я верю, что Алькарас может выиграть более 20 турниров «Большого шлема». У Синнера был невероятный год, и я его уважаю. Я также верю, что он выиграет более 10 титулов ТБШ. Но когда Алькарас находится на высшем уровне, он лучше — по моему честному мнению», — приводит слова Зверева Eurosport со ссылкой на подкаст Миши Зверева и Матиаса Штаха.

21-летний Карлос Алькарас — четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема». На счету 23-летнего Синнера два титула чемпиона ТБШ.