«Придётся отравить их еду». Капитан Нидерландов — о финале Кубка Дэвиса — 2024

Капитан сборной Нидерландов в Кубке Дэвиса Пол Хаархуйс иронично высказался о шансах своей команды в финале турнира со сборной Италии.

«Мы очень хорошо играли, вместе с победами у ребят появилась уверенность. Но в другом полуфинале сложные команды, Италия защищает титул вместе с Синнером. Думаю, нам придётся отравить их еду (смеётся). А в воскресенье надо будет показать яйца.

То, что мы делаем, очень ценно, потому что у нас нет игроков из топ-5, топ-10, топ-15. Но это командная работа. В прошлые годы мы доказали, что можем здесь быть. Думаю, время двигаться дальше, чем останавливаться в четвертьфинале», — сказал Хаархуйс в интервью на корте после матча.

Сборная Нидерландов впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Дэвиса. Их соперник определится в поединке между Италией и Австралией, который состоится сегодня, 23 ноября.