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Дарья Касаткина опубликовала фотографии из отпуска

Дарья Касаткина опубликовала фотографии из отпуска
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала ряд фотографий из своего отпуска. Снимками спортсменка поделилась в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Дарьи Касаткиной

Фото: Из личного архива Дарьи Касаткиной

«Люблю как южный, так и северный отдых», — подписала пост Касаткина.

В 2024 году Дарья Касаткина выиграла два титула WTA в одиночном разряде — на «пятисотниках» в Истбурне (Великобритания) и Нинбо (Китай). Ещё в четырёх финалах россиянка потерпела поражения. Кроме того, россиянка выступила на Итоговом турнире WTA — 2024 в качестве запасной. В своём единственном матче, продолжительность которого составила 53 минуты, она потерпела поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек.

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