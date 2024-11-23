Жасмин Паолини показала зажигательное видео празднования победы в Кубке Билли Джин Кинг

Четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини поделилась видеофрагментом празднования победы итальянских теннисисток в Кубке Билли Джин Кинг – 2024. В финале командного турнира сборная Италии победила Словакию со счётом 2-0.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором итальянские теннисистки зажигательно празднуют победу в соревнованиях.

Сборная Италии завоевала данный трофей впервые с 2013 года. Согласно показателям итальянского канала SuperTennis TV, показывающего теннис по телевизору бесплатно, за финальным матчем Паолини и Шрамковой следили 1 534 222 человека. Это самый просматриваемый женский матч в истории Италии.