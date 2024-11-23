Экс-тренер Федерера назвал причину спада в игре Карлоса Алькараса во второй части сезона

Американский специалист Пол Аннаконе, бывший тренер 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, высказался о причинах спада в игре третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Поражение от Джоковича в финале Олимпийских игр в Париже сбило победный настрой Алькараса. Что, пожалуй, было самым сложным для испанца, так это то, что он вступил в борьбу за золото в Париже с большими шансами. Всего несколькими неделями ранее он легко победил Джоковича в финале Уимблдона, и, поскольку ещё ранее он выиграл «Ролан Гаррос», ожидалось, что он подтвердит свою успешность на Олимпийских играх. Но на другой стороне сетки был чрезвычайно мотивированный лучший теннисист мира всех времён, который, когда это было важно, доказал, что он по праву носит этот ореол.

Карлос — теннисист, который любит выигрывать, и я думаю, что в тот парижский день он потерял часть этого удовольствия. Абсурд в том, что его самое большое разочарование в 2024 году — это один из самых больших успехов в его карьере. Он выиграл «только» серебряную медаль, что является огромным достижением, но поражение в битве за золото разбило ему сердце. Я думаю, что из-за этого он потерял большую часть своей мотивации к соревнованиям до конца года», — приводит слова Аннаконе Sportklub.

После Олимпиады-2024 Алькарас выиграл только один турнир категории ATP (Пекин), а немецкий теннисист Александр Зверев сместил его со второй строчки мирового рейтинга.