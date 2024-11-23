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Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса в полуфинальном матче Кубка Дэвиса
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Мужская сборная Италии по теннису вышла вперёд в противостоянии с командой Австралии за выход в финал Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания). Итальянец Маттео Берреттини обыграл австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 7
7 8 		3 5
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. В её рамках Берреттини 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Коккинакиса 12 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Во второй одиночной встрече на корт должны выйти первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и девятый номер рейтинга Алекс де Минор из Австралии.

Турнирная сетка Кубка Дэвиса - 2024
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