«Ощущение, что мы играем в Италии». Берреттини — о победе над Коккинакисом на Кубке Дэвиса

35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу над 77-м номером мирового рейтинга из Австралии Танаси Коккинакисом в первом одиночном матче полуфинала Кубка Дэвиса — 2024.

«Такое ощущение, что мы играем в Италии, это невероятно. Я уверен, что не все итальянцы, но когда ты играешь против такого сложного соперника, такая хорошая игра, то болеешь за обоих. И мне нравится эта атмосфера, мне нравится играть в Кубке Дэвиса, с нетерпением жду новых матчей в ближайшие годы», — приводит слова Берреттини Tennis Channel.

Во второй одиночной встрече на корт должны выйти первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и девятый номер рейтинга Алекс де Минор из Австралии.