«Ощущение, что мы играем в Италии». Берреттини — о победе над Коккинакисом на Кубке Дэвиса
Поделиться
35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу над 77-м номером мирового рейтинга из Австралии Танаси Коккинакисом в первом одиночном матче полуфинала Кубка Дэвиса — 2024.
«Такое ощущение, что мы играем в Италии, это невероятно. Я уверен, что не все итальянцы, но когда ты играешь против такого сложного соперника, такая хорошая игра, то болеешь за обоих. И мне нравится эта атмосфера, мне нравится играть в Кубке Дэвиса, с нетерпением жду новых матчей в ближайшие годы», — приводит слова Берреттини Tennis Channel.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Во второй одиночной встрече на корт должны выйти первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и девятый номер рейтинга Алекс де Минор из Австралии.
Комментарии
- 23 ноября 2024
-
19:07
-
18:44
-
18:04
-
16:33
-
16:10
-
12:40
-
12:12
-
09:52
-
00:48
-
00:28
- 22 ноября 2024
-
23:44
-
23:30
-
22:54
-
22:37
-
22:00
-
21:57
-
21:48
-
20:50
-
20:25
-
19:56
-
19:51
-
19:43
-
19:27
-
19:15
-
19:12
-
18:44
-
18:41
-
18:26
-
18:18
-
18:17
-
17:50
-
17:39
-
17:36
-
17:19
-
16:41