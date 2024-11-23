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«Ощущение, что мы играем в Италии». Берреттини — о победе над Коккинакисом на Кубке Дэвиса

«Ощущение, что мы играем в Италии». Берреттини — о победе над Коккинакисом на Кубке Дэвиса
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35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу над 77-м номером мирового рейтинга из Австралии Танаси Коккинакисом в первом одиночном матче полуфинала Кубка Дэвиса — 2024.

«Такое ощущение, что мы играем в Италии, это невероятно. Я уверен, что не все итальянцы, но когда ты играешь против такого сложного соперника, такая хорошая игра, то болеешь за обоих. И мне нравится эта атмосфера, мне нравится играть в Кубке Дэвиса, с нетерпением жду новых матчей в ближайшие годы», — приводит слова Берреттини Tennis Channel.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 7
7 8 		3 5
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Во второй одиночной встрече на корт должны выйти первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и девятый номер рейтинга Алекс де Минор из Австралии.

Турнирная таблица Кубка Дэвиса
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