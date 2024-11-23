Янник Синнер обыграл Алекса де Минора и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вывел свою сборную в финал Кубка Дэвиса — 2024. Во втором полуфинальном матче он обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету де Минора пять эйсов, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Ранее Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. В финале сборная Италии сыграет с представителями Нидерландов.