Янник Синнер обыграл Алекса де Минора и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса — 2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вывел свою сборную в финал Кубка Дэвиса — 2024. Во втором полуфинальном матче он обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 18:25 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету де Минора пять эйсов, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
Ранее Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. В финале сборная Италии сыграет с представителями Нидерландов.
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