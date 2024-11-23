Сборная Италии с Синнером второй год подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Италии второй год подряд вышла в финал Кубка Дэвиса. В первом матче 35-й номер рейтинга Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса (77-й в рейтинге) со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Во втором матче первая ракетка мира Янник Синнер обошёл Алекса де Минора, занимающего девятую строчку со счётом 6:3, 6:4.
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Далее сборная Италии сыграет с представителями Нидерландов, которые впервые в истории вышли в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале Ботик ван де Зандсхулп обыграл немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3. Затем Таллон Грикспор одержал волевую победу над Ян-Леннардом Штруффом. Встреча завершилась со счётом 7:6, 5:7, 4:6.
Действующими чемпионами турнира является сборная Италии. В прошлогоднем финале они обыграли команду Австралии в двух матчах.
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