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Сборная Италии с Синнером второй год подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Италии с Синнером второй год подряд вышла в финал Кубка Дэвиса
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Сборная Италии второй год подряд вышла в финал Кубка Дэвиса. В первом матче 35-й номер рейтинга Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса (77-й в рейтинге) со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Во втором матче первая ракетка мира Янник Синнер обошёл Алекса де Минора, занимающего девятую строчку со счётом 6:3, 6:4.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 7
7 8 		3 5
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Далее сборная Италии сыграет с представителями Нидерландов, которые впервые в истории вышли в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале Ботик ван де Зандсхулп обыграл немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3. Затем Таллон Грикспор одержал волевую победу над Ян-Леннардом Штруффом. Встреча завершилась со счётом 7:6, 5:7, 4:6.

Действующими чемпионами турнира является сборная Италии. В прошлогоднем финале они обыграли команду Австралии в двух матчах.

Турнирная таблица Кубка Дэвиса
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