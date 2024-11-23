«Это очень много значит». Синнер — о выходе в финал Кубка Дэвиса второй год подряд

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в финал своей сборной на Кубке Дэвиса второй год подряд.

«Это очень много значит. С Алексом было непросто играть. Мы хорошо знаем друг друга. Должен быть осторожен каждый раз. С нетерпением ждал этой игры. Помогло то, что Маттео сегодня выиграл одиночный разряд. Он показал потрясающий теннис. Надеюсь, это придаст нам уверенности на завтра. Это будет сложный и трудный день не только для нас, но и для Нидерландов. Мы просто постараемся сделать всё возможное и посмотрим, что нас ждёт», — сказал Синнер в интервью на корте.

В полуфинале сборная Италии обыграла команду Австралии в двух матчах. Сначала Маттео Берреттини одолел Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Затем Янник Синнер обошёл Алекса де Минора — 6:3, 6:4.