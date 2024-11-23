«На твоих плечах груз ответственности за всю страну». Синнер — о финале Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о давлении Кубка Дэвиса — 2024, а также поделился настроем на финал.

«Давление очень велико. На твоих плечах лежит груз ответственности за всю страну. Это именно то, ради чего я тренируюсь. В такие моменты мне нравится играть. Это был долгий сезон. В конце концов, это будет последний официальный день для нас. Мы очень рады, что это финал Кубка Дэвиса. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, и держать себя в руках. Если мы выиграем, это будет потрясающе. Если нет, мы проделали невероятную работу, чтобы оказаться в таком положении и играть за трофей», — сказал Синнер в интервью на корте.

Во втором полуфинальном матче Янник Синнер обыграл Алекса де Минора из Австралии со счётом 6:3, 6:4. В финале сборная Италии сыграет с командой Нидерландов.