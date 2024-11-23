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«На твоих плечах груз ответственности за всю страну». Синнер — о финале Кубка Дэвиса

«На твоих плечах груз ответственности за всю страну». Синнер — о финале Кубка Дэвиса
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о давлении Кубка Дэвиса — 2024, а также поделился настроем на финал.

«Давление очень велико. На твоих плечах лежит груз ответственности за всю страну. Это именно то, ради чего я тренируюсь. В такие моменты мне нравится играть. Это был долгий сезон. В конце концов, это будет последний официальный день для нас. Мы очень рады, что это финал Кубка Дэвиса. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, и держать себя в руках. Если мы выиграем, это будет потрясающе. Если нет, мы проделали невероятную работу, чтобы оказаться в таком положении и играть за трофей», — сказал Синнер в интервью на корте.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Во втором полуфинальном матче Янник Синнер обыграл Алекса де Минора из Австралии со счётом 6:3, 6:4. В финале сборная Италии сыграет с командой Нидерландов.

Турнирная таблица Кубка Дэвиса - 2024
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