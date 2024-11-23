Определились все финалисты Кубка Дэвиса — 2024

Сегодня, 23 ноября, завершились полуфинальные матчи на Кубке Дэвиса — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами турнира.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2024. Финал:

Италия — Нидерланды

Финал состоится в воскресенье, 24 ноября. В состав сборной Италии входят Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Андреа Вавассори, Симоне Болелли, Маттео Берреттини. Состав команды Нидерландов — Таллон Грикспор, Ботик ван де Зандсхулп, Весли Колхоф.

В полуфинале итальянцы в двух матчах обыграли представителей Австралии. Сначала Маттео Берреттини одолел Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, а затем Янник Синнер обошёл Алекса де Минора (6:3, 6:4). Сборная Нидерландов на этой стадии оказалась сильнее теннисистов из Германии. Ботик ван де Зандсхулп обыграл Даниэля Альтмайера (6:4, 6:7 (12:14), 6:3), а Таллон Грикспор одержал победу над Ян-Леннардом Штруффом (6:7 (4:7), 7:5, 6:4).