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Маррей — о работе с Джоковичем: жду возможности помочь ему добиваться целей

Маррей — о работе с Джоковичем: жду возможности помочь ему добиваться целей
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей прокомментировал роль нового тренера 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича.

«Собираюсь присоединиться к команде Новака в межсезонье и помочь ему подготовиться к Australian Open. Очень рад этому и с нетерпением жду возможности провести время по одну сторону сетки с Новаком, чтобы помочь ему добиваться целей», — приводит слова Маррея The Times.

Ранее Новак Джокович в социальных сетях объявил, что Энди Маррей будет тренировать его в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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