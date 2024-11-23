«Это как попытка решить головоломку». Де Минор — о матче с Синнером на Кубке Дэвиса

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о поражении в матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на Кубке Дэвиса — 2024.
«Никогда не бывает легко играть против первого номера мирового рейтинга. Он играет очень уверенно. Это был сложный матч, и у меня были шансы. Но да, он выиграл миллион матчей в этом году просто так. На это есть причины. Это было тяжело, есть что улучшать, надеюсь, в следующий раз у меня будет больше шансов.
Это как попытка решить головоломку, которая удаётся немногим. Это, пожалуй, лучший способ описать его. Скорость полёта мяча и постоянство позволяют ему не терять концентрацию на протяжении всего матча. Поэтому, если вы хотите обыграть его, вы должны играть в свой лучший теннис. Особенно в решающих моментах нужно быть на высоте. Он выходит на корт, он надёжен, он хорошо играет, и в решающие моменты он делает этот шаг вперёд. В этом году против него очень сложно играть, как и против других соперников», — приводит слова де Минора Punto de Break.
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Матч де Минора и Синнера завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу итальянца. В финале Кубка Дэвиса сборная Италии сыграет с представителями Нидерландов.
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