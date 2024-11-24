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«Добро пожаловать, Легенда!» Джокович обратился к Маррею после новости о сотрудничестве

«Добро пожаловать, Легенда!» Джокович обратился к Маррею после новости о сотрудничестве
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал недавнее заявление о том, что его новым тренером станет трёхкратный чемпион мэйджоров британец Энди Маррей.

«Добро пожаловать на борт, Легенда! Энди просто никогда не любил пенсию», — написал Джокович на личной странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Энди Маррей будет тренировать Новака в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

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