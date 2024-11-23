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Янник Синнер одержал 92 победы в последних 100 матчах на уровне ATP

Янник Синнер одержал 92 победы в последних 100 матчах на уровне ATP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 92 победы в последних 100 матчах на уровне ATP. Сегодня, 23 ноября, во втором полуфинальном матче на Кубке Дэвиса — 2024 он обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4. На счету Синнера четыре эйса и три реализованных брейк-пойнта. Таким образом, 23-летний итальянец вывел свою сборную в финал соревнований.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Ранее Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. В финале сборная Италии сыграет с представителями Нидерландов, которые ранее выиграли два матча у немецких теннисистов Альтмайера и Штруффа.

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Италия 2-й год подряд — в финале Кубка Дэвиса! Синнер выиграл 92-й матч из последних 100
Италия 2-й год подряд — в финале Кубка Дэвиса! Синнер выиграл 92-й матч из последних 100
Комментарии
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