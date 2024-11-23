Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 92 победы в последних 100 матчах на уровне ATP. Сегодня, 23 ноября, во втором полуфинальном матче на Кубке Дэвиса — 2024 он обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4. На счету Синнера четыре эйса и три реализованных брейк-пойнта. Таким образом, 23-летний итальянец вывел свою сборную в финал соревнований.

Ранее Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. В финале сборная Италии сыграет с представителями Нидерландов, которые ранее выиграли два матча у немецких теннисистов Альтмайера и Штруффа.