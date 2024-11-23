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Кузнецова — о Джоковиче и Маррее: надеемся, что он останется в штабе Новака подольше

Кузнецова — о Джоковиче и Маррее: надеемся, что он останется в штабе Новака подольше
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о начале сотрудничества 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича и двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея.

«Вот так новости!!! Прекрасные. Новак Джокович объявил, что Энди Маррей будет сотрудничать с ним в межсезонье и на Australian Open. Очень надеемся, что сэр Энди останется в тренерском штабе Новака подольше», — написала Кузнецова в социальных сетях.

Ранее Новак Джокович в социальных сетях объявил, что Энди Маррей будет тренировать его в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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