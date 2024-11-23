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«Сара, заказать тебе такую?» Корне сделала футболку с цитатой Эррани из их матча 2013 года

«Сара, заказать тебе такую?» Корне сделала футболку с цитатой Эррани из их матча 2013 года
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Победительница юниорского «Ролан Гаррос» — 2007 француженка Ализе Корне после победы сборной Италии на Кубке Билли Джин Кинг сделала футболку с отсылкой к матчу с итальянкой Сарой Эррани в Торонто в 2013 году, когда Корне крикнула по-испански на ошибке соперницы.

«Почему ты кричишь vamos? Кричи allez», — написано на футболке.

Фото: Из личного архива Ализе Корне

«У меня была эта идея в голове уже некоторое время, но после победы Италии на Кубке Билли Джин Кинг я подумала, что самое время сделать этот маленький подарок. Сара, заказать тебе такую же?» — подписала фото Корне.

Фото: Из личного архива Ализе Корне

«Да, я хочу этого!!! Пожалуйста», — ответила Эррани.

Напомним, сборная Италии завоевала трофей Кубка Билли Джин Кинг впервые с 2013 года. Согласно показателям итальянского канала SuperTennis TV, показывающего теннис по телевизору бесплатно, за финальным матчем Паолини и Шрамковой следили 1 534 222 человека. Это самый просматриваемый женский матч в истории Италии.

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