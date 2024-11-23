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«ATP-тур действительно фильм». Оже-Альяссим — о сотрудничестве Джоковича и Маррея

«ATP-тур действительно фильм». Оже-Альяссим — о сотрудничестве Джоковича и Маррея
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29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о сотрудничестве 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича и двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея.

«Значит, ATP-тур действительно фильм», — написал Оже-Альяссим в социальных сетях.

Энди Маррей завершил карьеру в этом сезоне после Уимблдона. Джокович в марте завершил работу с Гораном Иванишевичем. С ним он тренировался с 2018 года. О сотрудничестве с Марреем Новак Джокович объявил в социальных сетях. Серб сообщил, что британец будет его тренером в межсезонье и как минимум до конца Australian Open.

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