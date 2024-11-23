«Было тяжело принять, что я уступил первый сет». Берреттини — о матче с Коккинакисом на КД

35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что в матче с австралийцем Танаси Коккинакисом в полуфинале Кубка Дэвиса ему было тяжело принять, что он проиграл первый сет. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 в пользу итальянца.
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«Он такой талантливый игрок, и, когда ты играешь за свою страну, ты просто выкладываешься на полную. В этом году он выиграл много матчей, поэтому я знал, что он сильный противник. Было тяжело принять, что я упустил первый сет, потому что у меня было много шансов. Но это неважно — когда я посмотрел на свою скамейку, увидел, что ребята ещё больше настроились на мою победу, и продолжил бороться», — приводит слова Берреттини Tennis Majors.
В финале Кубка Дэвиса команда Италии сыграет со сборной Нидерландов, которая впервые в истории вышла в финал этого турнира.
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