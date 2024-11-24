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«Жизнь продолжает дарить мне неповторимые моменты». Шварцман поделился фото с Роналдо

«Жизнь продолжает дарить мне неповторимые моменты». Шварцман поделился фото с Роналдо
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Бывшая восьмая ракетка мира аргентинец Диего Шварцман в социальных сетях поделился фото с экс-нападающим мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии чемпионом мира по футболу Роналдо.

«Жизнь продолжает дарить мне неповторимые моменты. С феноменом Роналдо», — подписал фото Шварцман.

Фото: Из личного архива Диего Шварцмана

Ранее Диего Шварцман заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру уже в следующем сезоне. Это произойдёт в феврале 2025 года на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Последний раз Шварцман выходил на корт на US Open — 2024. Тогда в первом круге он уступил французу Гаэлю Монфису со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6, 1:6.

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