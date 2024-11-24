Италия — третья страна в истории, которая вышла в финал КД и КБДК два года подряд

Италия стала третьей страной в истории, которая вышла в финал Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг два года подряд. Ранее это удавалось только США (в 1963-1964-м, 1978-1979-м, 1981-1982-м и 1990-1991-м) и Австралии (в 1963-1964-м и 1964-1965-м).

В субботу, 23 ноября, итальянцы в полуфинале Кубка Дэвиса обыграли сборную Австралии. Маттео Берреттини одолел Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, а затем Янник Синнер обошёл Алекса де Минора (6:3, 6:4). В финале действующие чемпионы сыграют с представителями Нидерландов.

На Кубке Билли Джин Кинг команда Италии стала победителями, обыграв команду Словакии со счётом 2-0. Итальянки завоевали этот трофей впервые с 2013 года.