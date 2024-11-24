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Синнер повторил достижение «Большой тройки», обыграв де Минора в полуфинале Кубка Дэвиса

Синнер повторил достижение «Большой тройки», обыграв де Минора в полуфинале Кубка Дэвиса
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал четвёртым игроком с 1990 года, набравшим не менее 18 побед над игроками из топ-10 за один год. Ранее это удавалось сделать сербу Новаку Джоковичу (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), швейцарцу Роджеру Федереру (2004, 2006) и испанцу Рафаэлю Надалю (2013).

В субботу, 23 ноября, Янник Синнер обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4 и вывел сборную Италии в финал Кубка Дэвиса второй год подряд. В финале действующие чемпионы встретятся с командой Нидерландов, которые вышли в эту стадию турнира впервые в истории. Янник Синнер сыграет в одиночном матче против Таллона Грикспора.

Турнирная таблица Кубка Дэвиса
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