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Мэдисон Киз вышла замуж за Бьорна Фрэтэнджело

Мэдисон Киз вышла замуж за Бьорна Фрэтэнджело
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Финалистка US Open — 2017, 21-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла замуж. Избранником спортсменки стал Бьорн Фрэтэнджело, чемпион «Ролан Гаррос» — 2011 среди юниоров.

Фото: Из личного архива Дезире Кравчик

На свадьбе спортсменов присутствовали несколько американских теннисисток — седьмая ракетка мира Джессика Пегула, Дженнифер Брэйди, Тэйлор Таунсенд и Дезире Кравчик. Фотографиями с торжества спортсменки поделились на личных страницах в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Тэйлор Таунсенд

Мэдисон Киз и Бьорн Фрэтэнджело начали встречаться в 2017 году. С марта 2023-го пара была помолвлена. Фрэтэнджело часто сопровождает Киз на турнирах и иногда выступает в роли её тренера.

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