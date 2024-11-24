«Думал, это наш год». Кирьос — о поражении Австралии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в социальных сетях отреагировал на поражение сборной Австралии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
«Я старался не заснуть, когда играл Кокки, — проснулся, а мы проиграли, думал, это наш год», — написал Кирьос в социальных сетях.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 18:25 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алекс де Минор
А. де Минор
В полуфинале сборная Австралии уступила команде Италии в двух матчах. Сначала Маттео Берреттини одолел Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, а затем первая ракетка мира Янник Синнер обошёл Алекса де Минора, занимающего девятый номер рейтинга (6:3, 6:4). В финале итальянцы сыграют с представителями Нидерландов. Последние впервые в истории вышли в финал Кубка Дэвиса.
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