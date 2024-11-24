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«Думал, это наш год». Кирьос — о поражении Австралии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024

«Думал, это наш год». Кирьос — о поражении Австралии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в социальных сетях отреагировал на поражение сборной Австралии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 7
7 8 		3 5
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

«Я старался не заснуть, когда играл Кокки, — проснулся, а мы проиграли, думал, это наш год», — написал Кирьос в социальных сетях.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2024, суббота. 18:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В полуфинале сборная Австралии уступила команде Италии в двух матчах. Сначала Маттео Берреттини одолел Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, а затем первая ракетка мира Янник Синнер обошёл Алекса де Минора, занимающего девятый номер рейтинга (6:3, 6:4). В финале итальянцы сыграют с представителями Нидерландов. Последние впервые в истории вышли в финал Кубка Дэвиса.

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