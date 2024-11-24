«Думал, это наш год». Кирьос — о поражении Австралии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в социальных сетях отреагировал на поражение сборной Австралии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024.

«Я старался не заснуть, когда играл Кокки, — проснулся, а мы проиграли, думал, это наш год», — написал Кирьос в социальных сетях.

В полуфинале сборная Австралии уступила команде Италии в двух матчах. Сначала Маттео Берреттини одолел Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, а затем первая ракетка мира Янник Синнер обошёл Алекса де Минора, занимающего девятый номер рейтинга (6:3, 6:4). В финале итальянцы сыграют с представителями Нидерландов. Последние впервые в истории вышли в финал Кубка Дэвиса.