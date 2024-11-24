Селиваненко: к тандему Маррей — Джокович обеспечено внимание всего спортивного мира

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о неожиданном тренерском тандеме Новака Джоковича и Энди Маррея.

«Маррей и Джокович — достаточно неожиданный альянс. Но при этом будет очень интересно посмотреть, как подобное сотрудничество будет выглядеть на практике. В любом случае к этому тандему обеспечено внимание всего спортивного мира», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что Энди Маррей будет тренировать Новака в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.