Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: к тандему Маррей — Джокович обеспечено внимание всего спортивного мира

Селиваненко: к тандему Маррей — Джокович обеспечено внимание всего спортивного мира
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о неожиданном тренерском тандеме Новака Джоковича и Энди Маррея.

«Маррей и Джокович — достаточно неожиданный альянс. Но при этом будет очень интересно посмотреть, как подобное сотрудничество будет выглядеть на практике. В любом случае к этому тандему обеспечено внимание всего спортивного мира», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что Энди Маррей будет тренировать Новака в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

Материалы по теме
«Добро пожаловать, Легенда!» Джокович обратился к Маррею после новости о сотрудничестве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android