Сегодня, 24 ноября, состоится финальный матч на Кубке Дэвиса — 2024. В поединке за трофей сразятся сборные Италии и Нидерландов. Начало решающего матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто выиграет финал Кубка Дэвиса — 2024?

Сборная Италии во главе с первой ракеткой мира Янником Синнером сыграет в финале Кубка Дэвиса второй год подряд. В 2023 году итальянцы уверенно обыграли команду Австралии с общим счётом 2:0. Сборная Нидерландов впервые в своей истории примет участие в финальном поединке мужского командного турнира.