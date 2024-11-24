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Ольховский: Маррей — работяга, у них с Джоковичем будет интересный тандем

Ольховский: Маррей — работяга, у них с Джоковичем будет интересный тандем
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о начале сотрудничества 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и трёхкратного победителя мэйджоров британца Энди Маррея.

«Я даже не предполагал, что Джокович будет в поиске ещё одного тренера. Но то, что Маррей вошёл в команду Джоковича — интересно. Будет очень интересный тандем. Маррей — работяга и талантливый спортсмен. Интересно, как они подготовятся вместе с Джоковичем», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что Энди Маррей будет тренировать Новака в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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