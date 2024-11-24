Веснина: Джокович чувствует, что Маррей может помочь ему в каких-то аспектах игры

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала тренерский тандем серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея.

«Назначение Маррея тренером Джоковича неожиданно, потому что прошло мало времени после завершения карьеры Энди. Казалось, что должно пройти какое-то время, чтобы Энди отдохнул от тенниса и провёл как можно больше времени с семьёй. Но когда к тебе приходит приглашение от такого теннисиста, как Новак Джокович, отказываться нельзя. Это также неожиданно, потому что у Маррея нет опыта работы с другими теннисистами, а начинать работу с Новаком непросто. Думаю, у Энди будет получаться, потому что он очень умный и вдумчивый, а также спортсмен, который полностью отдаёт себя теннису.

Это событие и крутой инфоповод. Думаю, Новак просто так не взял бы Энди к себе в команду. Джокович вкладывается в свою карьеру больше, чем кто-либо. Если он видит, что ему чего-то не хватает, значит, чувствует, что Энди может помочь ему в каких-то аспектах игры. Это необязательно смена техники, а психологические подсказки по тактике. Энди видит теннис на таком же уровне, как Новак. Когда два великих чемпиона будут работать друг с другом, то произойдёт мощная синергия. Для такого теннисиста, как Джокович, добавить 1% в чём-то — это как 99% стать лучше для всех нас. Их тандем — крутая синергия чемпионов», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.