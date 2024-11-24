«Дом кажется пустым без тебя». Энди Маррей сообщил о смерти собаки

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей в социальных сетях сообщил о смерти своего пса.

Фото: Из личного архива Энди Маррея

«Ты был самым верным и надёжным товарищем, о котором только могла мечтать наша семья. Ты был таким терпеливым и нежным с детьми, мы все многому научились у тебя. Дом кажется пустым без тебя. Шум, который ты поднимал, когда хотел вылизать тарелку, или пожевать печенье, или ещё что-то, иногда нас бесил! Но сегодня мы бы сделали всё, чтобы услышать это снова. Люблю тебя, Разз. Спи спокойно», — подписал фото Маррей.

В 2022 году в семье Маррея умерла собака по кличке Мэгги Мэй. Теннисист также оставил для неё трогательное послание.