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Кубок Дэвиса — 2024: расписание финала Италия — Нидерланды

Кубок Дэвиса — 2024: расписание финала Италия — Нидерланды
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Сегодня, 24 ноября, состоится финальный матч Кубка Дэвиса — 2024, в котором сыграют сборные Италии и Нидерландов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного соревновательного дня.

Кубок Дэвиса — 2024. Финал:

  • 18:00 мск. Маттео Берреттини (Италия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
  • 20:00 мск. Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
  • 22:00 мск. Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) — Уэсли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Напомним, в полуфинале итальянские теннисисты обыграли австралийцев — 2-0, а сборная Нидерландов с таким же счётом победила Германию.

Сборная Италии во главе с первой ракеткой мира Янником Синнером сыграет в финале Кубка Дэвиса второй год подряд. В 2023 году итальянцы уверенно обыграли команду Австралии с общим счётом 2:0. Сборная Нидерландов впервые в своей истории примет участие в финальном поединке мужского командного турнира.

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